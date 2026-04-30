08:08 30.04.2026
© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС обладает скудной информацией о собственных запасах топлива, пишет Pоlitico.
  • Издание также приводит слова генерального директора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что в Европа обладает подобной информаций на май и июнь, "однако что будет дальше предсказать сложно".
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает издание Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.
"Усилия Европы по предотвращению дефицита топлива, вызванного войной с Ираном, сталкиваются с неожиданной проблемой: никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте", - пишет издание.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Глава ЕК оценила рост расходов ЕС на топливо за время операции США в Иране
Вчера, 10:44
Высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики рассказал газете, что в ЕС "очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные" о собственных запасах. Издание также приводит слова генерального директора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что в Европа обладает подобной информаций на май и июнь, "однако что будет дальше предсказать сложно".
"Существуют стратегические резервы, но нет четкого представления о том, сколько из них уже использовано", - добавил Майер.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Они безумцы!" На Западе вышли из себя из-за решения ЕС по Украине
28 апреля, 22:59
 
