ЕС обладает скудной информацией о собственных запасах топлива, пишут СМИ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. ЕС обладает скудной информацией о собственных резервах топлива и о том, сколько из них уже было использовано, сообщает издание Pоlitico со ссылкой на европейских политиков и предпринимателей.
"Усилия Европы по предотвращению дефицита топлива, вызванного войной с Ираном, сталкиваются с неожиданной проблемой: никто не знает, сколько топлива на самом деле имеется на континенте", - пишет издание.
Высокопоставленный чиновник европейского министерства энергетики рассказал газете, что в ЕС "очень ограниченные знания о рынке газа и нефти, а также крайне скудные данные" о собственных запасах. Издание также приводит слова генерального директора компании DHL Group Тобиаса Майера о том, что в Европа обладает подобной информаций на май и июнь, "однако что будет дальше предсказать сложно".
"Существуют стратегические резервы, но нет четкого представления о том, сколько из них уже использовано", - добавил Майер.