Рейтинг@Mail.ru
Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 30.04.2026
Ту-95МС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Экипажи двух Ту-95МС выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.
  • Продолжительность полета составила более семи часов.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность полета составила более семи часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали истребители Су-30ВС ВКС России.
"На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств", - добавили в МО РФ.
Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Российские бомбардировщики совершили полет над нейтральными водами Балтики
20 апреля, 19:31
 
БезопасностьРоссияНорвежское мореАрктикаВоздушно-космические силы РоссииТу-95МС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала