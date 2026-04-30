Синоптик рассказала, какие апрельские рекорды были побиты в Москве

- В Москве 27 апреля был побит рекорд по осадкам.
- 23, 24 и 27 апреля в столице зафиксированы три рекорда абсолютно низкого атмосферного давления.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В столице были побиты рекорды по осадкам 27-го числа и три рекорда абсолютно низкого атмосферного давления 23, 24 и 27 апреля, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Всего в сумме четыре рекорда было побито за апрель месяц в Москве. Один рекорд по осадкам 27-го числа - суточная сумма осадков была превышена для этих суток, а также три рекорда абсолютно низкого атмосферного давления: 23, 24 и 27 апреля", - рассказала синоптик.