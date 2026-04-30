Апрель в Москве стал самым мокрым в истории, сообщила синоптик
17:04 30.04.2026 (обновлено: 17:05 30.04.2026)
Апрель в Москве стал самым мокрым в истории, сообщила синоптик

Паршина: апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю наблюдений

© РИА Новости / Максим Блинов
Снег в Москве
Снег в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений, осадков выпало 270% от месячной нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений. По предварительным данным, осадков выпало 270% от месячной нормы, что является рекордным количеством", - заявила синоптик.
По словам Паршиной, чуть меньше осадков выпало в апреле 1986 года.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентрПогода
 
 
