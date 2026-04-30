Апрель в Москве стал самым мокрым в истории, сообщила синоптик

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю метеорологических наблюдений, осадков выпало 270% от месячной нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.