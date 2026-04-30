В Подмосковье вспыхнул пожар в кафе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 30.04.2026 (обновлено: 21:05 30.04.2026)
В Подмосковье вспыхнул пожар в кафе

В Путилково горит кафе, которым мог владеть фигурант дела о теракте в "Крокусе"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном поселке Путилково горит кафе "Чайхана" и расположенная по соседству баня.
  • Предполагаемый владелец кафе Алишер Касимов был осужден по делу о теракте в "Крокус сити холле".
ПУТИЛКОВО (Московская область), 30 апр - РИА Новости. Кафе "Чайхана", предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов был осужден по делу о теракте в "Крокус сити холле", горит в подмосковном поселке Путилково, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 2024 года агентство передавало, что кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, хозяином которой, предположительно, является Касимов, закрыли. Кроме того, была закрыта и расположенная по соседству баня. С тех пор оба заведения были закрыты.
В настоящий момент огонь охватил и кафе, и баню, которые были огорожены со всех сторон старым забором. На месте работает один расчет пожарных.
Касимов, сдававший квартиру террористам, в марте 2026 года был приговорен к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала