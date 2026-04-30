В Подмосковье вспыхнул пожар в кафе

ПУТИЛКОВО (Московская область), 30 апр - РИА Новости. Кафе "Чайхана", предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов был осужден по делу о теракте в "Крокус сити холле", горит в подмосковном поселке Путилково, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта 2024 года агентство передавало, что кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе, хозяином которой, предположительно, является Касимов, закрыли. Кроме того, была закрыта и расположенная по соседству баня. С тех пор оба заведения были закрыты.
В настоящий момент огонь охватил и кафе, и баню, которые были огорожены со всех сторон старым забором. На месте работает один расчет пожарных.
Касимов, сдававший квартиру террористам, в марте 2026 года был приговорен к 22 годам и 10 месяцам лишения свободы.