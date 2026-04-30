Хорошие новости
 
13:32 30.04.2026 (обновлено: 20:35 30.04.2026)
В Подмосковье спасли мужчину, чихнувшего "внутрь себя"

© Фото : Портал Правительства Московской областиВрач осматривает молодого человека, который сломал гортань, неудачно чихнув
Врач осматривает молодого человека, который сломал гортань, неудачно чихнув
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье врачи спасли молодого человека, который сломал гортань после чихания "внутрь себя".
  • Пациенту была назначена гормональная терапия, антибиотики и предписан полный покой.
  • Минздрав региона рекомендовал чихать в сгиб локтя, чтобы избежать травм.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врачи спасли мужчину, который сломал гортань после неудачного чихания, сообщил Минздрав Московской области.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Пушкинскую клиническую больницу. Он чихнул "внутрь себя", зажав нос пальцами, и услышал хруст в горле. Позже возник отек шеи и щек. Во время обследования ему диагностировали перелом хрящевой части гортани и эмфизему.
«

"Кольца трахеи и хрящи гортани между собой соединены связками. Во время чихания произошел разрыв связки, воздух из легких через возникшее отверстие пошел в ткани. Такое состояние лечится консервативно. Пациенту была назначена гормональная терапия, антибиотики и полный покой, чтобы отверстие в трахее затянулось и хрящ восстановился. Основное — лежать, не кашлять и не чихать. Разговаривать было можно", — рассказал врач-отоларинголог Михаил Дорош.

В ведомстве уточнили, что под наблюдением врачей мужчина находился неделю: за это время отек практически спал, боли уменьшились, в результате пациент был выписан домой.
В Минздраве также напомнили о рекомендации не чихать "внутрь себя". Сдержанное чихание может привести к повреждениям слизистой оболочки носа, барабанной перепонки, сосудов глаза, носовых пазух и головной боли. Если неудобно чихать полноцено, лучше сделать это в сгиб локтя.
