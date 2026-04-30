Корреспондент Sputnik Беларусь победила на конкурсе СЖ Москвы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Корреспондент Sputnik Беларусь Екатерина Куница стала победительницей Международного конкурса "Дети войны. Они в нее не играли. Они в ней жили" в номинации "Лучшие работы зарубежного участника". Торжественная церемония награждения прошла 29 апреля в Московском доме национальностей.

Материал Екатерины под названием "Узник №85. История мальчика из гетто, который не должен был выжить" посвящен Владимиру Свердлову — единственному выжившему свидетелю зверств и уничтожения детского гетто, созданного нацистами во время оккупации на месте бывшего детского санатория в 100 километрах от Минска.