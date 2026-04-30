России нужно еще немало сделать для победы в СВО, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что России нужно еще немало сделать на фронте и в тылу для победы в СВО.
- По его мнению, победа принесет стабильность и позволит России развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России нужно еще немало сделать на фронте и в тылу для победы в СВО, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Большинство наших людей ждет одного – победы. Это самое главное. И завершения военной кампании. Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу. А победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
По его словам, "прогнозируемый сценарий" - это то, чего ждут сами граждане РФ, в том числе роста доходов, решения жилищных и демографических проблем, вопросов здравоохранения и системы образования.
