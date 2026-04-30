Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 30.04.2026 (обновлено: 11:11 30.04.2026)
России нужно еще немало сделать для победы в СВО, заявил Медведев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что России нужно еще немало сделать на фронте и в тылу для победы в СВО.
  • По его мнению, победа принесет стабильность и позволит России развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России нужно еще немало сделать на фронте и в тылу для победы в СВО, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Большинство наших людей ждет одного – победы. Это самое главное. И завершения военной кампании. Для того, чтобы это получилось, нужно еще немало сделать, как на фронте, так и в тылу. А победа принесет стабильность, мы сможем развиваться по полноценному прогнозируемому сценарию", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
По его словам, "прогнозируемый сценарий" - это то, чего ждут сами граждане РФ, в том числе роста доходов, решения жилищных и демографических проблем, вопросов здравоохранения и системы образования.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала