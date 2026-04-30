Роспотребнадзор разрешил использование первых трех пляжей в Анапе - РИА Новости, 30.04.2026
14:12 30.04.2026 (обновлено: 15:32 30.04.2026)
Роспотребнадзор разрешил использование первых трех пляжей в Анапе

Роспотребнадзор одобрил использование первых трех пляжей в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРаботы по восстановлению пляжей в Анапе
Работы по восстановлению пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работы по восстановлению пляжей в Анапе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям.
  • Пляжи, получившие разрешение на использование: детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ "Пансионат "Высокий берег".
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Первые три пляжа Анапы получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
"К началу туристического сезона три пляжа города-курорта Анапа (детский оздоровительный комплекс "Жемчужина", детский оздоровительный комплекс "Аврора", ГБУ "Пансионат "Высокий берег") получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что это стало возможным благодаря применению технологии восстановления пляжей за счет отсыпки дополнительного слоя чистого песка.
Ведомство продолжает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ситуация остается на особом контроле.
В декабре 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
