Рейтинг@Mail.ru
Морская блокада США угрожает стабильности мира, заявил президент Ирана - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 30.04.2026
Морская блокада США угрожает стабильности мира, заявил президент Ирана

Пезешкиан: морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира

© REUTERSКорабли в Ормузском проливе
Корабли в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© REUTERS
Корабли в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что морская блокада США угрожает стабильности мира.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы.
  • Пезешкиан отметил, что попытки вести морскую блокаду и вводить ограничения нарушают международное право и обречены на провал.
ТЕГЕРАН, 30 апр - РИА Новости. Морская блокада США представляет собой угрозу для всего мира, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Президент США Дональд Трамп 29 апреля заявил, что намерен продолжать морскую блокаду Ирана до полного отказа Тегерана от своей ядерной программы, отметив высокую эффективность этого давления в сравнении с военными ударами.
Президент Ирана, в свою очередь, отметил, что противники Ирана изменили подход в противостоянии с ним и перешли к экономическому давлению, в том числе морской блокаде Ирана и ограничении морской торговли страны.
"Любая попытка вести морскую блокаду и ввести ограничения нарушает международное право, представляет собой угрозу интересам стран народов региона, а также миру и мировой стабильности и обречена на провал", - сказал Пезешкиан по случаю дня Персидского залива в Иране.
Президент Ирана добавил, что регион Персидского залива не является местом для навязывания односторонней воли, а представляет собой часть системы международного взаимодействия, сообщила его пресс-служба.
В миреИранСШАПерсидский заливДональд ТрампМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала