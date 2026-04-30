Песков подчеркнул значение безопасности при проведении парада 9 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главным при проведении парада в День Победы 9 мая в Москве безопасность горожан.

"Естественно, главое - это безопасность, безопасность людей, безопасность горожан", - сказал он журналистам, комментируя формат проведения парада в День Победы в этом году.