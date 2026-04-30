Песков прокомментировал попытки Европы помешать приезду лидеров на 9 Мая

15:35 30.04.2026 (обновлено: 15:54 30.04.2026)
Песков назвал попытки Европы помешать приезду лидеров на 9 Мая ребячеством

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал "ребячеством со знаком минус" попытки европейцев помешать приезду зарубежных гостей на парад к 9 мая в Россию.
"Негативно это, на самом деле, абсолютно. Такое, знаете, ребячество со знаком минус. То есть вроде бы себя называют европейцами, членами одной большой европейской семьи и не дают пролет, только бы никто не летел в нашу страну", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают козни, которые устраивают некоторые государства, чтобы помешать зарубежным гостям приехать на парад к 9 мая в Москву.
"Дурость большая, всегда есть обходные пути", - добавил он.
