Песков: реакции Киева для перемирия в зоне СВО не нужно, это решение Путина - РИА Новости, 30.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
14:39 30.04.2026 (обновлено: 15:20 30.04.2026)
Песков: реакции Киева для перемирия в зоне СВО не нужно, это решение Путина

Песков: реакции Киева для перемирия в зоне СВО не требуется, это решение Путина

Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что реакции Киева для перемирия на День Победы в зоне СВО не требуется.
  • Он подчеркнул, что это решение Путина.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Реакции Киева для временного перемирия в зоне спецоперации не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.
Представитель Кремля добавил, что реакции от Украины в плане адекватных намерений пока нет.
Накануне Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
В прошлом году по случаю 80-летия Победы Путин объявлял прекращение огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Киев же за эти три дня предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.
