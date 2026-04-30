Песков: реакции Киева для перемирия в зоне СВО не нужно, это решение Путина

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Реакции Киева для временного перемирия в зоне спецоперации не нужно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться", — сказал он журналисту Life Александру Юнашеву.
Представитель Кремля добавил, что реакции от Украины в плане адекватных намерений пока нет.
Накануне Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер проинформировал его о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
В прошлом году по случаю 80-летия Победы Путин объявлял прекращение огня с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Киев же за эти три дня предпринял пять неудачных попыток нападения на российскую границу.
