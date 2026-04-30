Путин и Трамп не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2026
14:37 30.04.2026 (обновлено: 14:38 30.04.2026)
Путин и Трамп не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.
Песков рассказал о договоренности Путина и Трампа продолжить контакты
Вчера, 14:14
 
