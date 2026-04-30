Путин и Трамп не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.