Путин и Трамп не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора не обсуждали выход ОАЭ из ОПЕК, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское государственное информационное агентство WAM. Это стратегическое решение, и оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена об этих намерениях.