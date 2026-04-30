Кремль не приглашал Трампа на парад 9 Мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Путин не приглашал президента США Дональда Трампа на парад 9 Мая в Москву, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне лидеры провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов. Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.