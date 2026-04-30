Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 30.04.2026 (обновлено: 15:11 30.04.2026)
Кремль не приглашал Трампа на парад 9 Мая

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Путин не приглашал президента США Дональда Трампа на парад 9 Мая в Москву, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Накануне лидеры провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов. Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
Песков отметил, что День Победы — особый праздник, поэтому объявление прекращения огня будет весьма актуальным.
Зарубежные гости посетят парад в Москве. Среди них в том числе будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
МоскваРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала