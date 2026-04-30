Кремль не приглашал Трампа на парад 9 Мая

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Путин не приглашал президента США Дональда Трампа на парад 9 Мая в Москву, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос.
Накануне лидеры провели телефонный разговор, который продлился более полутора часов. Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие к 9 Мая. Они также сошлись во мнении, что подстрекаемый европейцами Владимир Зеленский пытается затянуть конфликт.
Песков отметил, что День Победы — особый праздник, поэтому объявление прекращения огня будет весьма актуальным.
Зарубежные гости посетят парад в Москве. Среди них в том числе будет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
