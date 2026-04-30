Россия продолжит борьбу с терроризмом и экстремизмом в Мали, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжит в Мали борьбу с терроризмом и экстремизмом и находится там по запросу действующей власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщили в Минобороны России, незаконные вооруженные формирования 25 апреля предприняли попытку госпереворота в Мали. Подразделения Африканского корпуса не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских. Боевики в Мали потеряли более 2,5 тысяч человек, 102 единицы автомобильной техники. Подготовка боевиков для госпереворота производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения Африканского корпуса продолжают выполнение поставленных задач в Мали и готовы к отражению атак боевиков.