Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит борьбу с терроризмом и экстремизмом в Мали, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 30.04.2026 (обновлено: 13:07 30.04.2026)
Россия продолжит борьбу с терроризмом и экстремизмом в Мали, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит борьбу с терроризмом и экстремизмом в Мали.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжит в Мали борьбу с терроризмом и экстремизмом и находится там по запросу действующей власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия там присутствует, собственно, в связи с той необходимостью, которая заявляется действующей властью. Россия продолжит в том числе и в Мали борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями", - сказал Песков журналистам.
Как сообщили в Минобороны России, незаконные вооруженные формирования 25 апреля предприняли попытку госпереворота в Мали. Подразделения Африканского корпуса не позволили совершить госпереворот и не допустили массовой гибели гражданских. Боевики в Мали потеряли более 2,5 тысяч человек, 102 единицы автомобильной техники. Подготовка боевиков для госпереворота производилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения Африканского корпуса продолжают выполнение поставленных задач в Мали и готовы к отражению атак боевиков.
В миреРоссияМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала