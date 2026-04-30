Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал водовоз в ЛНР
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 30.04.2026
Украинский дрон атаковал водовоз в ЛНР

© Фото : Сергей Колягин/MAX
Последствия атаки украинского БПЛА на водовоз в Первомайске ЛНР
© Фото : Сергей Колягин/MAX
Последствия атаки украинского БПЛА на водовоз в Первомайске ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал водовоз в городе Первомайск ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Сергей Колягин на платформе "Maкс".
"В этот раз под ударом оказался автомобиль, который осуществлял жизненно важную миссию — подвоз воды в отдаленные населенные пункты нашего муниципалитета, где отсутствует централизованное водоснабжение", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил повреждения и временно выведен из строя.
"Самое главное: сотрудники коммунального предприятия, осуществляющие подвоз воды, не пострадали. Слава богу, они живы и здоровы", - дополнил глава округа.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала