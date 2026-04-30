Украинский дрон атаковал водовоз в ЛНР

Последствия атаки украинского БПЛА на водовоз в Первомайске ЛНР

Последствия атаки украинского БПЛА на водовоз в Первомайске ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский БПЛА атаковал водовоз в Первомайске в ЛНР, никто не пострадал.

ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал водовоз в городе Первомайск ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Сергей Колягин на платформе " Maкс ".

"В этот раз под ударом оказался автомобиль, который осуществлял жизненно важную миссию — подвоз воды в отдаленные населенные пункты нашего муниципалитета, где отсутствует централизованное водоснабжение", - сообщил Колягин.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил повреждения и временно выведен из строя.