Украинский дрон атаковал водовоз в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал водовоз в городе Первомайск ЛНР, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Сергей Колягин на платформе "Maкс".
"В этот раз под ударом оказался автомобиль, который осуществлял жизненно важную миссию — подвоз воды в отдаленные населенные пункты нашего муниципалитета, где отсутствует централизованное водоснабжение", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что в результате атаки беспилотника автомобиль получил повреждения и временно выведен из строя.
"Самое главное: сотрудники коммунального предприятия, осуществляющие подвоз воды, не пострадали. Слава богу, они живы и здоровы", - дополнил глава округа.
