ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Перми
12:29 30.04.2026 (обновлено: 12:52 30.04.2026)
Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Перми

© РИА Новости / Сергей Мирный
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили на подлете к Перми несколько беспилотников.
  • В результате атаки БПЛА никто не пострадал, значимых разрушений нет.
ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА, сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.
В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе подверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет.
«
"Беспилотная опасность в Пермском крае отменена. Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу", - говорится в сообщении министерства на платформе "Макс".
В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле вместе с силовыми структурами региона.
