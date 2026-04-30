Пентагон не закладывал средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Пентагон не закладывал новых средств на военную помощь Украине в своем бюджете на 2027 финансовый год, заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст.

"Да, это так. В этом бюджете не предусмотрено финансирования для (инициативы по военной помощи Украине - ред.) USAI", - ответил Херст.