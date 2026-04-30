В Туапсе сняли оцепление на территории около НПЗ после ликвидации пожара

КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Оцепление на территории у НПЗ в Туапсе снято после ликвидации пожара, жители смогут вернуться домой в четверг, сообщил РИА Новости начальник отдела по делам ГО и ЧС в Туапсинском муниципальном округе Евгений Шевченко.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет. В четверг пожар ликвидирован.
"Оцепление на территории у НПЗ в Туапсе снято после ликвидации пожара утром, полчаса назад. Мы созвонились с руководителем ликвидации пожара, он дал добро, что можно запускать комиссии обходить дома. И люди смогут возвращаться в свое жилье", - сказал Шевченко.