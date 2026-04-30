Генсек ООН рассказал, чем грозит миру конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 30.04.2026
17:02 30.04.2026
Генсек ООН рассказал, чем грозит миру конфликт на Ближнем Востоке

Гуттереш: конфликт на Ближнем Востоке грозит миру катастрофой для экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ООН предупредил о возможности глобальной рецессии из-за сохраняющихся перебоев в поставках на фоне конфликта в Иране.
  • Наиболее сокрушительный удар придется по развивающимся странам, что приведет к массовой потере рабочих мест, росту уровня бедности и обострению проблемы голода.
  • Текущий кризис уже предопределил экономические потери на месяцы вперед, и каждый день простоя торговых судов увеличивает эти издержки.
ООН, 30 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш предупредил, что при сохранении перебоев в поставках до конца года на фоне конфликта в Иране миру грозит глобальная рецессия с катастрофическими последствиями для экономики и социальной стабильности, которые будут расти в геометрической прогрессии.
"Согласно третьему сценарию, серьезные сбои сохранятся до конца года. Мы сталкиваемся с призраком глобальной рецессии, которая нанесет сокрушительный удар по людям, экономике, а также политической и социальной стабильности. Эти последствия не просто суммируются — они растут в геометрической прогрессии", - сказал генсек журналистам.
Генсек ООН сообщил об угрозе голода из-за конфликта на Ближнем Востоке
Гутерреш подчеркнул, что наиболее сокрушительный удар придется по развивающимся странам, чья способность противостоять кризису парализована бременем непосильных долгов. По его оценке, это неизбежно приведет к массовой потере рабочих мест, дальнейшему росту уровня бедности и обострению проблемы голода в этих регионах.
Генсек ООН также отметил, что текущий кризис уже предопределил экономические потери на месяцы вперед. По его словам, каждый день простоя торговых судов лишь увеличивает эти издержки, вызывая нарастающую волну негативных последствий, которая эхом отдается по всей глобальной экономике.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Россия обсудит гибель детей в Иране со спецпредставителем генсека ООН
