Врач рассказал, нужно ли идти к онкологу, если нет жалоб

БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Здоровому человеку без жалоб не требуется обращаться к онкологу, но в зависимости от возраста есть необходимость периодически проверяться на наличие опухолей в организме, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
"Здоровому человеку без каких-либо жалоб регулярно обращаться к онкологу нет необходимости. Существует такое понятие, как онкоскрининг - определенный набор диагностических мероприятий, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований", - сказал агентству Мироненко.
По словам эксперта, онкоскрининг проводят врачи разных специальностей: дерматолог осматривает кожные покровы на предмет подозрительных участков, гинеколог выполняет кольпоскопию и мазки на онкоцитологию, терапевт проводит диспансеризацию и профилактические осмотры с упором на онконастороженность. Если в результате осмотра человек окажется в группе риска того или иного онкозаболевания, то, как отметил Мироненко, начинается диагностика его организма, которая должна исключить или подтвердить наличие злокачественного процесса.
Онколог уточнил, что вне зависимости от наличия или отсутствия факторов риска есть ряд исследований, которые с определенного возраста необходимо проходить всем.
"Это мазок на онкоцитологию шейки матки, он делается с 18 лет один раз каждые три года, маммография, которая выполняется в возрасте 40-55 лет один раз в два года, а с 55 лет - ежегодно, анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который следует делать с 45 лет один раз в пять лет, анализ кала на скрытую кровь, которые в возрасте 40-64 лет делают один раз в два года, а с 65 лет - каждый год", - перечислил Мироненко.
