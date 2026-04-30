Врач рассказал, нужно ли идти к онкологу, если нет жалоб

По словам эксперта, онкоскрининг проводят врачи разных специальностей: дерматолог осматривает кожные покровы на предмет подозрительных участков, гинеколог выполняет кольпоскопию и мазки на онкоцитологию, терапевт проводит диспансеризацию и профилактические осмотры с упором на онконастороженность. Если в результате осмотра человек окажется в группе риска того или иного онкозаболевания, то, как отметил Мироненко, начинается диагностика его организма, которая должна исключить или подтвердить наличие злокачественного процесса.

"Это мазок на онкоцитологию шейки матки, он делается с 18 лет один раз каждые три года, маммография, которая выполняется в возрасте 40-55 лет один раз в два года, а с 55 лет - ежегодно, анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который следует делать с 45 лет один раз в пять лет, анализ кала на скрытую кровь, которые в возрасте 40-64 лет делают один раз в два года, а с 65 лет - каждый год", - перечислил Мироненко.