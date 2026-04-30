Врач рассказал, нужно ли идти к онкологу, если нет жалоб
08:17 30.04.2026
Врач рассказал, нужно ли идти к онкологу, если нет жалоб

Мироненко: здоровому человеку без жалоб обращаться к онкологу не нужно

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здоровому человеку без жалоб регулярно обращаться к онкологу нет необходимости, рассказал онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
  • Врач добавил, что с определенного возраста всем людям необходимо проходить ряд исследований, таких как мазок на онкоцитологию шейки матки, маммография, анализ крови на ПСА и анализ кала на скрытую кровь.
БРЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Здоровому человеку без жалоб не требуется обращаться к онкологу, но в зависимости от возраста есть необходимость периодически проверяться на наличие опухолей в организме, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
"Здоровому человеку без каких-либо жалоб регулярно обращаться к онкологу нет необходимости. Существует такое понятие, как онкоскрининг - определенный набор диагностических мероприятий, направленных на раннее выявление злокачественных новообразований", - сказал агентству Мироненко.
Истории болезни пациентов на столе врача - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Онколог раскрыл, как недосып влияет на развитие рака
23 апреля, 04:05
По словам эксперта, онкоскрининг проводят врачи разных специальностей: дерматолог осматривает кожные покровы на предмет подозрительных участков, гинеколог выполняет кольпоскопию и мазки на онкоцитологию, терапевт проводит диспансеризацию и профилактические осмотры с упором на онконастороженность. Если в результате осмотра человек окажется в группе риска того или иного онкозаболевания, то, как отметил Мироненко, начинается диагностика его организма, которая должна исключить или подтвердить наличие злокачественного процесса.
Онколог уточнил, что вне зависимости от наличия или отсутствия факторов риска есть ряд исследований, которые с определенного возраста необходимо проходить всем.
"Это мазок на онкоцитологию шейки матки, он делается с 18 лет один раз каждые три года, маммография, которая выполняется в возрасте 40-55 лет один раз в два года, а с 55 лет - ежегодно, анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген), который следует делать с 45 лет один раз в пять лет, анализ кала на скрытую кровь, которые в возрасте 40-64 лет делают один раз в два года, а с 65 лет - каждый год", - перечислил Мироненко.
Сотрудница онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Онколог рассказал, как рак маскируется под обычное недомогание
20 апреля, 15:35
 
