22:59 30.04.2026
В Одессе сотрудники военкомата избили бывшего военнослужащего ВСУ

Сотрудник военкомата в Одессе
  • Сотрудники военкомата в Одессе пытались силой мобилизовать и избили бывшего военнослужащего ВСУ.
  • Мужчина является инвалидом третьей группы, и после проверки этого факта его отпустили.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины пытались силой мобилизовать и избили бывшего украинского военнослужащего, являющегося инвалидом, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Одессе военкомы напали на освобожденного из плена военного", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, мужчину силой затолкали в микроавтобус, забрали у него телефон и начали наносить удары.
"Сзади меня били… Я говорю: "Пацаны, я из плена, посмотрите в телефоне, там все есть". Они спрашивают: "Чем болен?" Я сказал: "Третья группа инвалидности". А они мне: "Все равно пойдешь в бригаду", - приводит слова мужчины "Страна".
По данным издания, только через 20 минут, убедившись в правдивости слов мужчины, его отпустили.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
