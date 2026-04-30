Активисты из США готовят доклад о притеснениях одесситов киевским режимом - РИА Новости, 30.04.2026
04:35 30.04.2026
Активисты из США готовят доклад о притеснениях одесситов киевским режимом

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Вид на Одесский морской вокзал и отель "Одесса" с Потемкинской лестницы
Вид на Одесский морской вокзал и отель "Одесса" с Потемкинской лестницы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские активисты готовят доклад о жизни одесситов при нынешних украинских властях.
  • По словам правозащитника Фила Уилайто, американцам представляют Украину как «демократию, борющуюся за выживание», но они мало знают о положении внутри страны.
  • Уилайто рассчитывает, что распространение свидетельств из Одессы поможет американцам лучше понять реальное положение дел на Украине.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американские активисты готовят доклад о жизни одесситов при нынешних украинских властях, чтобы рассказать аудитории в США о притеснениях при киевском режиме, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто в преддверии годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда пророссийских активистов сожгли заживо.
"Мы готовим документ, составленный из сообщений людей в Одессе о том, каково это - жить при нынешнем украинском правительстве", - сказал Уилайто, который является координатором Кампании солидарности с Одессой.
По его словам, американцам представляют Украину как "демократию, борющуюся за выживание" и ставшую жертвой якобы "абсолютно неспровоцированного" конфликта, однако в действительности они мало знают о положении внутри страны.
"Они не знают, что украинский президент больше не является избранным должностным лицом, что страна фактически находится в условиях военного положения, что абсолютно никакое инакомыслие не допускается", - заявил он.
Уилайто рассчитывает, что распространение свидетельств из Одессы поможет американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
