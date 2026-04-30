Краткий пересказ от РИА ИИ Американские активисты готовят доклад о жизни одесситов при нынешних украинских властях.

По словам правозащитника Фила Уилайто, американцам представляют Украину как «демократию, борющуюся за выживание», но они мало знают о положении внутри страны.

Уилайто рассчитывает, что распространение свидетельств из Одессы поможет американцам лучше понять реальное положение дел на Украине.

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Американские активисты готовят доклад о жизни одесситов при нынешних украинских властях, чтобы рассказать аудитории в США о притеснениях при киевском режиме, заявил РИА Новости американский правозащитник Фил Уилайто в преддверии годовщины трагедии 2 мая 2014 года, когда пророссийских активистов сожгли заживо.

"Мы готовим документ, составленный из сообщений людей в Одессе о том, каково это - жить при нынешнем украинском правительстве", - сказал Уилайто, который является координатором Кампании солидарности с Одессой.

По его словам, американцам представляют Украину как "демократию, борющуюся за выживание" и ставшую жертвой якобы "абсолютно неспровоцированного" конфликта, однако в действительности они мало знают о положении внутри страны.

"Они не знают, что украинский президент больше не является избранным должностным лицом, что страна фактически находится в условиях военного положения, что абсолютно никакое инакомыслие не допускается", - заявил он.

Уилайто рассчитывает, что распространение свидетельств из Одессы поможет американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.