15:20 30.04.2026 (обновлено: 15:46 30.04.2026)
Обвинение просит пять лет колонии для экс-замгубернатора Кубани Миньковой

© Фото : Краснодарский край/ВКонтакте
Анна Минькова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинение требует назначить экс-замгубернатора Кубани Анне Миньковой, обвиняемой в мошенничестве и легализации средств, пять лет колонии, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.
КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Гособвинение просит назначить пять лет колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей экс-замгубернатора Кубани Анне Миньковой по уголовному делу о мошенничестве и легализации средств, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Краснодара.
Ленинский районный суд Краснодарского края рассматривает уголовное дело в отношении Миньковой, которая обвиняется в легализации преступных доходов. Потерпевшей стороной по уголовному делу проходит АО МПМК "Краснодарская -1" в лице Байзета Нехая.
Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов во время заседания в Ленинском районном суде Курска. 6 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии
6 апреля, 15:32
"Просим... окончательно назначить Миньковой наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал в суде представитель прокуратуры.
Прокурор добавил, что просит изменить Миньковой меру пресечения в виде домашнего ареста и взять ее под стражу в зале суда. Гособвинитель также попросил суд лишить Минькову права занимать государственные должности сроком на четыре года и обратить в собственность государства незаконно присвоенную квартиру.
В январе Октябрьский районный суд Краснодара отправил Минькову под домашний арест. Прикубанский районный суд Краснодара в апреле обратил в доход государства имущество Миньковой и членов её семьи на более чем 330 миллионов рублей.
Экс-замгубернатора Кубани ушла в отставку в октябре 2025 года и возглавила медиагруппу "Кубань-24". В ее зону ответственности около 10 лет входило курирование социальных объектов.
Экс-губернатор Ростовской области Владимир Чуб - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Суд в Краснодаре изъял активы экс-губернатора Ростовской области
29 апреля, 15:35
 
