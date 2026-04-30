Обвинение просит пять лет колонии для экс-замгубернатора Кубани Миньковой

Краткий пересказ от РИА ИИ Гособвинение требует назначить экс-замгубернатора Кубани Анне Миньковой, обвиняемой в мошенничестве и легализации средств, пять лет колонии, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

КРАСНОДАР, 30 апр - РИА Новости. Гособвинение просит назначить пять лет колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей экс-замгубернатора Кубани Анне Миньковой по уголовному делу о мошенничестве и легализации средств, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Краснодара.

Ленинский районный суд Краснодарского края рассматривает уголовное дело в отношении Миньковой, которая обвиняется в легализации преступных доходов. Потерпевшей стороной по уголовному делу проходит АО МПМК "Краснодарская -1" в лице Байзета Нехая.

"Просим... окончательно назначить Миньковой наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал в суде представитель прокуратуры.

Прокурор добавил, что просит изменить Миньковой меру пресечения в виде домашнего ареста и взять ее под стражу в зале суда. Гособвинитель также попросил суд лишить Минькову права занимать государственные должности сроком на четыре года и обратить в собственность государства незаконно присвоенную квартиру.

В январе Октябрьский районный суд Краснодара отправил Минькову под домашний арест. Прикубанский районный суд Краснодара в апреле обратил в доход государства имущество Миньковой и членов её семьи на более чем 330 миллионов рублей.