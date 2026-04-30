Медведев назвал развитие ИИ большим вызовом для образовательной системы

- Развитие ИИ стало большим вызовом для системы образования, заявил Дмитрий Медведев.
- По его мнению, не стоит отрицать, что ИИ сильно изменил жизнь людей.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта (ИИ) стало большим вызовом для системы образования, в том числе в вопросе домашних заданий, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" признался, что часто использует искусственный интеллект, потому что это удобно, при этом относится к нему с "некоторой настороженностью".
"В этом плане мир изменился, изменилась даже система образования. Я вот руковожу работой президиума Совета по образованию и науке в силу поручения президента (России Владимира Путина - ред.). Я все время спрашиваю наших министров, ну прежде всего министра просвещения (Сергея Кравцова - ред.), министра высшего образования и науки (Валерия Фалькова - ред.): "А вот как быть то с домашними заданиями, например?". Вот когда я учился, это было давно, в школе, понятно, что возвращаешься, что-то там делаешь или ничего не делаешь, идешь гулять, там это зависит от предпочтений. А сейчас вот как с этим быть? Это большая проблема на самом деле для системы образования во всем мире", - сказал он.
По мнению Медведева, не стоит отрицать, что искусственный интеллект очень сильно изменил жизнь людей.