Рейтинг@Mail.ru
В Ираке опасаются, что ОАЭ лишат его части рынка сбыта нефти
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 30.04.2026
В Ираке опасаются, что ОАЭ лишат его части рынка сбыта нефти

Советник премьера Ирака Салех: ОАЭ увеличат добычу, что грозит участникам рынка

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ планируют увеличить добычу нефти до шести миллионов баррелей в сутки, что может привести к потере доли на рынке для Ирака и других государств.
  • Увеличение добычи нефти ОАЭ может вызвать обвал цен на нефть, что, по мнению советника по финансовым вопросам премьер-министра Ирака, заставит ОАЭ координировать свою политику с ОПЕК.
БАГДАД, 30 апр - РИА Новости. Освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти, что грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке, сказал в комментарии РИА Новости советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех.
"ОАЭ занимают третье место после Ирака по добыче нефти в ОПЕК. Они добывают от 3,3 до 3,5 миллионов баррелей и могут увеличить добычу до 4,5 миллионов баррелей. При этом они рассчитывают нарастить добычу нефти до шести миллионов баррелей в сутки. Таким образом они создадут новую ситуацию в области конкуренции на рынке и, возможно, захватят новые рынки сбыта за счет Ирака или других стран", - сказал собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Трамп назвал прекрасным решение ОАЭ выйти из ОПЕК
Вчера, 21:32
Такая политика, по его мнению, может привести к обвалу цен на нефть, что заставит ОАЭ координировать свою политику с ОПЕК. "Ущерб затронет каждого, поэтому Эмиратам придется вернуться к координации с ОПЕК", - полагает Мохамед Салех.
Эмираты объявили во вторник, что с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
Танкер в порту Фуджейра - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Силуанов спрогнозировал последствия для России из-за выхода ОАЭ из ОПЕК
Вчера, 11:56
 
В миреИракОАЭОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала