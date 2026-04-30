Спрос на нефть в мире сейчас выше предложения, заявил Новак - РИА Новости, 30.04.2026
09:30 30.04.2026
Спрос на нефть в мире сейчас выше предложения, заявил Новак

Новак: спрос на нефть сейчас выше предложения из-за ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Майшев
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
  • Спрос на нефть в мире сейчас выше предложения.
  • Дисбаланс на рынке нефти наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке и логистических затруднений.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр – РИА Новости. Спрос на нефть в мире сейчас значительно выше предложения, и такой дисбаланс наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Спрос значительно выше предложения, поэтому, конечно, сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке, так что это все негативно влияет на рынок", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, описывая ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Терпение арабов иссякло: мировой рынок нефти рухнул
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаБлижний ВостокМинеральные ВодыАлександр Новак
 
 
