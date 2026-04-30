Спрос на нефть в мире сейчас выше предложения, заявил Новак

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 30 апр – РИА Новости. Спрос на нефть в мире сейчас значительно выше предложения, и такой дисбаланс наблюдается из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Спрос значительно выше предложения, поэтому, конечно, сейчас мы видим дисбаланс из-за логистических затруднений серьезных, из-за ситуации на Ближнем Востоке, так что это все негативно влияет на рынок", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума, описывая ситуацию на мировом нефтяном рынке.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.