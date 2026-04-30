Сейчас наблюдается глубочайший кризис в нефтяной отрасли, заявил Новак

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 30 апр - РИА Новости. Сейчас наблюдается глубочайший кризис в мировой нефтяной отрасли, огромный объем нефти не поступает на рынок, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли, огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.