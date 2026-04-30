Причиной смерти писателя Николая Кротова стало заболевание сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский писатель и публицист Николай Кротов скончался в метро, причиной смерти стало заболевание сердца, сообщили РИА Новости в его семье.
Кротов ушел из жизни 27 апреля, ему был 71 год.
«
"Ему внезапно стало плохо в метро, там он и скончался. Его пытались реанимировать, но не помогло. У него было больное сердце", - сказал собеседник агентства.
Церемония прощания с писателем состоялась 30 апреля в больнице на реке Яузе. Его кремировали, захоронение пройдет позже, место пока неизвестно.
Кротов родился в 1955 году в городе Черниковск, окончил Московский химико‑технологический институт имени Д. И. Менделеева и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Он работал в жанре публицистики и мемуарной литературы, собирал свидетельства очевидцев событий экономической жизни СССР и России. Публицист выступил автором почти 100 книг, в том числе серии "Экономическая летопись России".