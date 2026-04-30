Краткий пересказ от РИА ИИ
- В российском посольстве в Гааге заявили, что утверждения властей Нидерландов о непричастности к утечке их оружия к воюющим на Украине боевикам "Русского добровольческого корпуса"* выглядят как попытка уйти от ответственности.
- В дипмиссии отметили, что аргументы о "сертификатах конечного пользователя" и "праве на самооборону" не выдерживают критики, когда голландское оружие оказывается у организации, пропагандирующей неонацизм.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Утверждения властей Нидерландов о непричастности к утечке их оружия к воюющим на Украине боевикам "Русского добровольческого корпуса"*, выглядят как попытка уйти от ответственности, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.
Кабмин Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании голландских автоматов C7NL боевиками РДК. В Гааге заявляли, что не могут подтвердить это из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий". Нидерланды также заверили, что поставки оружия проходят проверку по правилам ЕС, а Украина якобы обязуется использовать вооружение исключительно для самообороны и не передавать его третьим сторонам.
"Утверждения нидерландского официального истеблишмента о непричастности, основанные на якобы данных им обещаниях Киева соблюдать международное право, несостоятельны и выглядят как попытка уйти от ответственности", - сказали в дипмиссии.
Там отметили, что детские отговорки о "сертификатах конечного пользователя" и "праве на самооборону" не выдерживают никакой критики, когда голландское оружие оказывается в организации, открыто пропагандирующей неонацизм и совершающей теракты.
* Организация, признанная экстремистской на территории РФ.
