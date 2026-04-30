Гаага хочет уйти от ответственности за утечку оружия, заявили в посольстве

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Утверждения властей Нидерландов о непричастности к утечке их оружия к воюющим на Украине боевикам "Русского добровольческого корпуса"*, выглядят как попытка уйти от ответственности, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.