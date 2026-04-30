Посольство в Гааге обвинило Нидерланды в соучастии в преступлениях РДК* - РИА Новости, 30.04.2026
04:01 30.04.2026 (обновлено: 10:43 30.04.2026)
Посольство в Гааге обвинило Нидерланды в соучастии в преступлениях РДК*

© РИА Новости / Алексей Витвицкий. Вид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Гааге обвинило Нидерланды в соучастии в преступлениях "Русского добровольческого корпуса"*.
  • В посольстве заявили, что власти Нидерландов становятся соучастниками преступлений, допуская попадание своего оружия к членам РДК*.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти Нидерландов фактически становятся соучастниками преступлений террористов "Русского добровольческого корпуса"*, допуская попадание к ним своих штурмовых винтовок C7NLD, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
Кабмин Нидерландов ранее опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами РДК*, воюющими на Украине, голландских автоматов C7NLD. В ответах говорилось, что в Гааге не могут подтвердить эту информацию из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий".
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Нидерланды допустили попадание оружия к террористам РДК*
02:49
"Допуская попадание своего оружия, включая автоматические винтовки C7NLD, лицам, которые открыто прославляют нацистских преступников и разжигают ненависть, нидерландские власти фактически становятся соучастниками их преступлений", — заявили в российском посольстве.
Там подчеркнули, что "Русский добровольческий корпус"* был признан в России террористической организацией за военные преступления, в том числе убийства мирных россиян. Их злодеяния против мирного населения известны всему миру, отметил собеседник агентства.
"Судя по реакции, единственными, кто этого не замечает, остаются власти Нидерландов", — добавили в российской дипмиссии.
* Организация, признанная экстремистской на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Поцелуй Иуды. Голландцы поддержали Украину особым образом
5 декабря 2025, 08:00
 
