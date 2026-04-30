Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото

Посольство в Гааге обвинило Нидерланды в соучастии в преступлениях РДК*

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Гааге обвинило Нидерланды в соучастии в преступлениях "Русского добровольческого корпуса"*.

В посольстве заявили, что власти Нидерландов становятся соучастниками преступлений, допуская попадание своего оружия к членам РДК*.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти Нидерландов фактически становятся соучастниками преступлений террористов "Русского добровольческого корпуса"*, допуская попадание к ним своих штурмовых винтовок C7NLD, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.

Кабмин Нидерландов ранее опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании террористами РДК*, воюющими на Украине , голландских автоматов C7NLD. В ответах говорилось, что в Гааге не могут подтвердить эту информацию из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий".

"Допуская попадание своего оружия, включая автоматические винтовки C7NLD, лицам, которые открыто прославляют нацистских преступников и разжигают ненависть, нидерландские власти фактически становятся соучастниками их преступлений", — заявили в российском посольстве.

Там подчеркнули, что "Русский добровольческий корпус"* был признан в России террористической организацией за военные преступления, в том числе убийства мирных россиян. Их злодеяния против мирного населения известны всему миру, отметил собеседник агентства.

"Судя по реакции, единственными, кто этого не замечает, остаются власти Нидерландов", — добавили в российской дипмиссии.