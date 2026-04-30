Нидерланды допустили попадание оружия к террористам РДК* - РИА Новости, 30.04.2026
02:49 30.04.2026
Нидерланды допустили попадание оружия к террористам РДК*

РИА Новости: посольство обвинило власти Нидерландов в безответственности

© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Голландские штурмовые винтовки C7NLD попали в руки воюющих на Украине террористов "Русского добровольческого корпуса"* в результате безответственной политики властей Нидерландов, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Ранее в интернете появились видеоролики, в которых утверждается, что боевики РДК* пользуются голландскими штурмовыми винтовками C7NL. Кабмин Нидерландов опубликовал, а затем удалил список своих ответов на депутатский запрос о возможном использовании этого оружия террористами. В ответах говорилось, что в Гааге не могут подтвердить эту информацию из-за "сложности проведения проверок в условиях боевых действий".
"Мы, конечно, видели данные сообщения, видели "застенчивые" ответы официальной Гааги, видели фотографии боевиков "РДК"*, позирующих с голландскими винтовками C7NLD, видели, как они вскидывали руки в нацистском приветствии", - сообщили в дипмиссии.
Российская сторона, как отметил собеседник агентства, не раз предупреждала Гаагу об опасности бесконтрольной передачи вооружений киевскому режиму, тесно связанному с различными радикальными элементами.
"Наше посольство указывало на высокие риски утечки оружия и его попадания в распоряжение откровенных неонацистов. Сегодняшняя реальность – это прямой результат безответственной политики королевства", - подчеркнули в посольстве РФ.
* Организация, признанная экстремистской на территории РФ.
