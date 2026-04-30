Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал страны, которые сильнее всего страдают от нефтяного кризиса - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 30.04.2026
Аналитик назвал страны, которые сильнее всего страдают от нефтяного кризиса

Паевский: сильнее всего страдают от нефтяного кризиса в Японии и Корее

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтяной кризис, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, особенно критичен для Филиппин, Японии и Кореи.
  • Индия успела быстро нарастить контрактные поставки нефти из России, а Китай активно наращивал свои стратегические резервы и сейчас чувствует себя комфортно относительно стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
  • Аналитик прогнозирует, что торговая активность в нефтяном сегменте сможет вернуться в прежнее русло не раньше чем через три месяца после завершения конфликта, и все это время на рынке могут наблюдаться повышенные цены на нефть (более 100 долларов за баррель).
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Особенно критичен нефтяной кризис, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, для Филиппин, Японии и Кореи, при этом Китай и Индия страдают уже в меньшей степени, заявил РИА Новости начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК "РСХБ Управление Активами" Павел Паевский.
"Если говорить о балансе спроса и предложения, то мы оцениваем ограничение на стороне предложения в связи с фактической блокировкой Ормузского пролива на уровне 12 миллиона баррелей в сутки (примерно 11,5% мировой добычи). Это чувствительно для экономики Филиппин, Японии, Кореи и других. Индию и Китай такое ограничение предложения также затрагивает, но в меньшей степени", - сказал он.
Аналитик отметил, что Индия успела быстро нарастить контрактные поставки из России, а Китай в течение 2025 года активно наращивал свои стратегические резервы и сейчас чувствует себя комфортно относительно стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону.
По его словам, текущая ситуация не дает рынку повода расслабиться, и игроки постепенно наращивают длинные позиции в нефтяных фьючерсах. Так, в течение торговой сессии среды июньский контракт на нефть сорта Brent превысил психологическую отметку в 120 долларов за баррель, хотя потом последовала незначительная коррекция.
"С другой стороны, время от времени со стороны администрации президента США происходят информационные вбросы на тему новых переговоров с руководством Ирана, поэтому котировки нефти находятся в высокой степени чувствительности. Колебания цен примерно на 5-10 долларов за баррель за сутки в последние несколько недель - нормальное явление", - добавил Паевский.
Он отметил, что даже если сторонам получится договориться о завершении конфликта в ближайшее время, торговая активность в нефтяном сегменте сможет вернуться в прежнее русло не раньше чем через три месяца.
Это связано с необходимостью наладить поврежденную инфраструктуру, перезаключить новые договоры с контрагентами по актуальным ценам, договориться со страховщиками, найти свободный флот, которому нужно еще дойти до Ормузского пролива.
"Все это время на рынке могут наблюдаться повышенные цены на нефть (более 100 долларов за баррель)", - заключил аналитик.
ЭкономикаКитайИндияФилиппиныРоссельхозбанкBrent
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала