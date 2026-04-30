Аналитик назвал страны, которые сильнее всего страдают от нефтяного кризиса

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Особенно критичен нефтяной кризис, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, для Филиппин, Японии и Кореи, при этом Китай и Индия страдают уже в меньшей степени, заявил РИА Новости начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики УК "РСХБ Управление Активами" Павел Паевский.

"Если говорить о балансе спроса и предложения, то мы оцениваем ограничение на стороне предложения в связи с фактической блокировкой Ормузского пролива на уровне 12 миллиона баррелей в сутки (примерно 11,5% мировой добычи). Это чувствительно для экономики Филиппин Японии , Кореи и других. Индию Китай такое ограничение предложения также затрагивает, но в меньшей степени", - сказал он.

Аналитик отметил, что Индия успела быстро нарастить контрактные поставки из России , а Китай в течение 2025 года активно наращивал свои стратегические резервы и сейчас чувствует себя комфортно относительно стран-соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

По его словам, текущая ситуация не дает рынку повода расслабиться, и игроки постепенно наращивают длинные позиции в нефтяных фьючерсах. Так, в течение торговой сессии среды июньский контракт на нефть сор та Br ent превысил психологическую отметку в 120 долларов за баррель, хотя потом последовала незначительная коррекция.

"С другой стороны, время от времени со стороны администрации президента США происходят информационные вбросы на тему новых переговоров с руководством Ирана , поэтому котировки нефти находятся в высокой степени чувствительности. Колебания цен примерно на 5-10 долларов за баррель за сутки в последние несколько недель - нормальное явление", - добавил Паевский.

Он отметил, что даже если сторонам получится договориться о завершении конфликта в ближайшее время, торговая активность в нефтяном сегменте сможет вернуться в прежнее русло не раньше чем через три месяца.

Это связано с необходимостью наладить поврежденную инфраструктуру, перезаключить новые договоры с контрагентами по актуальным ценам, договориться со страховщиками, найти свободный флот, которому нужно еще дойти до Ормузского пролива.