Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции приближается к грузовому судну в Ормузском проливе

Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции приближается к грузовому судну в Ормузском проливе

© AP Photo / Tasnim News Agency/Meysam Mirzadeh Скоростной катер Корпуса стражей исламской революции приближается к грузовому судну в Ормузском проливе

Новак рассказал, сколько нефти теряет рынок из-за кризиса вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировой нефтяной рынок ежедневно теряет 10–12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта, сообщил вице-премьер Новак.

Суммарно на рынок уже недопоставлено примерно 600 миллионов баррелей нефти.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок ежедневно теряет 10-12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта, суммарно на рынок уже недопоставлено примерно 600 миллионов баррелей, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"По нашим подсчетам, уже суммарно за период кризиса (недопоставлено - ред.) 600 миллионов баррелей примерно", - отметил он.

По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти.