Новак рассказал, сколько нефти теряет рынок из-за кризиса вокруг Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировой нефтяной рынок ежедневно теряет 10–12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта, сообщил вице-премьер Новак.
- Суммарно на рынок уже недопоставлено примерно 600 миллионов баррелей нефти.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мировой нефтяной рынок ежедневно теряет 10-12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта, суммарно на рынок уже недопоставлено примерно 600 миллионов баррелей, сказал вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация на Ближнем Востоке, закрытие Ормузского пролива, а также повреждение объектов энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива, конечно, негативно повлияли на поставки нефти, на баланс спроса и предложения. И сегодня мы видим этот дисбаланс, поскольку ежедневно, наверное, около 10-12 миллионов баррелей в сутки не поставляется на рынки", - сказал Новак в интервью ИС "Вести".
"По нашим подсчетам, уже суммарно за период кризиса (недопоставлено - ред.) 600 миллионов баррелей примерно", - отметил он.
По его словам, из-за этого многие страны были вынуждены использовать свои резервы и истощать накопленные запасы нефти.
"Но именно для таких целей они, в принципе, и накоплялись. Поэтому, когда кризис закончится, нужно будет восстанавливать эти запасы", - отметил Новак.
