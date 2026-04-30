Цена нефти марки Brent с поставкой в июне превысила 124 доллара за баррель

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:13 мск цена июньских фьючерсов на нефть подскакивает на 5,48 процента относительно предыдущего закрытия — до 124,5 доллара.
Таким образом, показатель впервые с 14 июня 2022 года поднялся выше отметки в 124 доллара.
В свою очередь, июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,83 процента — до 109,9 доллара.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению.