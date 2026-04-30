Цена нефти марки Brent с поставкой в июне превысила 124 доллара за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть продолжают усиленный рост.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.

По состоянию на 7:13 мск цена июньских фьючерсов на нефть подскакивает на 5,48 процента относительно предыдущего закрытия — до 124,5 доллара.

Таким образом, показатель впервые с 14 июня 2022 года поднялся выше отметки в 124 доллара.

В свою очередь, июньские фьючерсы на WT I дорожали на 2,83 процента — до 109,9 доллара.