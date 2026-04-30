Цена нефти марки Brent с поставкой в июне превысила 124 доллара за баррель - РИА Новости, 30.04.2026
07:23 30.04.2026 (обновлено: 07:31 30.04.2026)
Цена нефти марки Brent с поставкой в июне превысила 124 доллара за баррель

Цена нефти Brent впервые с 14 июня 2022 года превысила 124 доллара за баррель

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть продолжают усиленный рост.
  • Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые с 14 июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с июня 2022 года превысила уровень в 124 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 7:13 мск цена июньских фьючерсов на нефть подскакивает на 5,48 процента относительно предыдущего закрытия — до 124,5 доллара.
Таким образом, показатель впервые с 14 июня 2022 года поднялся выше отметки в 124 доллара.
В свою очередь, июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,83 процента — до 109,9 доллара.
Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29-31 процент. К вечеру того же дня они перешли к снижению.
