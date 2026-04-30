18:02 30.04.2026 (обновлено: 18:19 30.04.2026)
Небензя: взаимодействие России и КНДР не направлено против других стран

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что взаимодействие России и КНДР не направлено против других государств.
  • Небензя подчеркнул, что развитие отношений между Россией и КНДР соответствует Уставу ООН.
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. КНДР является близким соседом России, и взаимодействие двух стран не направлено против других государств, заявил в четверг постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Для особо заинтересованных в развитии отношений между Россией и КНДР напоминаем: Пхеньян наш близкий сосед и партнер, с которым мы развиваем отношения во всех областях, соответствующих Уставу ООН", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он подчеркнул, что взаимодействие двух стран в военной и других сферах не направлено против третьих стран.
