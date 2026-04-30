Режиссер рассказал о поиске бежавших в Латинскую Америку нацистов

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Бразильский режиссер Марсело Фелипе Сампайо рассказал РИА Новости, что информации о беглых нацистах в Латинской Америке очень много в свободном доступе, и ее можно найти в архивах и музеях.

"Информации очень много, есть множество архивов. Можно найти информацию в Музее Холокоста (в Сан-Пауло, которым руководит – ред.) Марсио Питлюк. Еще в Сан-Пауло в районе Тиете есть архив, где можно найти даже документы с подписями", - поделился собеседник агентства.

Режиссер фильмов о беглых нацистах в Латинской Америке сказал, что сам собирал информацию в упомянутых местах, и отметил, что архивы в Буэнос-Айресе также заслуживают внимания.

"Если бы я вновь начинал съемки фильма, то отправился бы в эти места", - признался собеседник агентства.