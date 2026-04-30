Рейтинг@Mail.ru
Финский политик рассказал об историческом унижении НАТО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 30.04.2026
Финский политик рассказал об историческом унижении НАТО

Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости рассказал об "историческом унижении" НАТО на Украине.
"Запад ежедневно терпит поражение на Украине. Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее становится Европа. Это историческое унижение НАТО, которое считало, что может расширяться на Украине без последствий", - сказал собеседник агентства.
Политик также выразил уверенность, что Россия достигнет всех своих целей в специальной военной операции.
"Западная элита надеется на стратегическое поражение России. Этого не произойдет", - сказал он.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
28 февраля, 07:50
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала