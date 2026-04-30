Киевский режим не оповещает семьи о судьбе наемников из Колумбии - РИА Новости, 30.04.2026
07:25 30.04.2026
Киевский режим не оповещает семьи о судьбе наемников из Колумбии

Мать убитого колумбийского наемника заявила, что ей не сообщили о его судьбе

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родственники колумбийских наемников не получают официальной информации о судьбе своих близких от украинских властей.
  • Мать одного из ликвидированных наемников узнала о его гибели через третьих лиц и неофициальные контакты.
БОГОТА, 30 апр - РИА Новости. Родственники колумбийских наемников не получают официальной информации о судьбе своих близких от украинских властей, рассказала РИА Новости мать одного из ликвидированных боевиков Давида Фернандо Наваррете Агирре.
"Со временем начинаешь сама разбираться и расследовать, потому что со стороны Украины мне даже не удосужились сообщить, что случилось с моим сыном, вообще ничего", - возмутилась женщина, говоря о своих попытках узнать о его судьбе.
По словам собеседницы агентства, о гибели сына она узнала через третьих лиц, в том числе от сослуживца, который был уничтожен немногим позже, а также через неофициальные контакты.
"Единственное, что я нашла: мне дали контакт врача Катерины, она - украинка, я решилась ей написать и попросила узнать о судьбе моего сына. Сначала она отказалась. У меня сохранены все переписки. Сначала она сказала, что это риск, что она не работает напрямую с украинским правительством, а частным образом", - поделилась женщина.
По словам этого врача, сын собеседницы агентства был ликвидирован уже через два месяца после вербовки в Колумбии в результате атаки БПЛА по тренировочной базе. Его матери после этого пришлось самостоятельно оплачивать ДНК-экспертизу и заниматься сбором средств для поездки на Украину.
Женщина подчеркнула, что ей известно и о других аналогичных случаях, в частности о семье из департамента Нариньо, потерявшей сына при схожих обстоятельствах.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
