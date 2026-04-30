- МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах.
- Министерство считает важным оптимизировать законодательство о дорожном движении и оценить обоснованность скоростных ограничений.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. МВД выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости на автодорогах в десять раз, сообщила официальный представитель Ирина Волк.
«
"Хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, ведомство призывало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения", — написала она на платформе "Макс".
Волк добавила, что министерство по‑прежнему считает важным оптимизировать законодательство о дорожном движении, проверить улично‑дорожную сеть городов и федеральных автодорог, оценить обоснованность скоростных ограничений и целесообразность установки систем фотовидеофиксации на отдельных участках.
Ранее сегодня глава ЦОДД Михаил Кизлык рассказал, что современные камеры могут фиксировать нарушения с погрешностью в один километр в час. По его мнению, это позволяет снизить нештрафуемый порог с 20 до двух-трех километров в час.
Инициативу также не поддержал Минтранс и большинство депутатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не привносить в повестку тему, которую однозначно не поддержат в обществе.
