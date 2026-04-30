МВД поддержало введение лицензирования для криптообменников
07:51 30.04.2026
МВД поддержало введение лицензирования для криптообменников

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. МВД России считает необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников, заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Законопроект признает цифровую валюту имуществом, устанавливает запрет на ее использование для оплаты товаров и услуг внутри России, но разрешает применение во внешнеэкономической деятельности. При этом определяется круг лиц, которые вправе организовывать обращение цифровой валюты и цифровых прав.
По его словам, в Белоруссии в настоящее время активно действует обязательное лицензирование криптообменников, таким образом противодействуя отмыванию денег.
"Безусловно, обязательное лицензирование криптообменников необходимо", - сказал Горяев.
Он добавил, что немаловажно ввести в правовое поле и "холодные" кошельки (устройства хранения криптовалюты, не требующие интернет-соединения). Это, по словам собеседника, предотвратит незаконную деятельность с их использованием - отмывание денег и финансирование терроризма.
