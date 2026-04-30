Анохин: музей скульптора Альберта Сергеева открылся в Смоленске
10:13 30.04.2026
Анохин: музей скульптора Альберта Сергеева открылся в Смоленске

Свыше 400 экспонатов представили в новом музее скульптора Сергеева в Смоленске

Василий Анохин
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Более 400 экспонатов представлены в новом музее народного художника России скульптора Альберта Сергеева, который открылся в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Участие в торжественном мероприятии приняли дочери скульптора – Ольга Барановская и Элеонора Сергеева.
"Альберт Георгиевич Сергеев – уроженец Темкинского района Смоленской области. С ранних лет занимался искусством, обучался в художественной студии Вязьмы. С 1961 года преподавал на художественно-графическом факультете Смоленского государственного педагогического университета. Из-под его крыла вышли тысячи учителей", – написал Анохин в своем канале в "Макс".
Губернатор добавил, что скульптор с особым трепетом относился к землякам – в мастерской представлены его работы-портреты Александра Твардовского, Михаила Егорова, Михаила Глинки. Многие его произведения отражают историю и культуру Смоленской области. Мемориал "Скорбящей матери" в парке Реадовка знаком каждому смолянину и гостям города. Памятники поэту Александру Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину также являются произведениями великого мастера.
"Ранее в здании, располагающемся на проспекте Гагарина 12/1 в Смоленске, находилась подлинная мастерская скульптора. Для Альберта Георгиевича это место было вторым домом, где он творил и создавал шедевры. В 2025 году мы приняли решение отремонтировать помещение и открыть здесь музей, на эти цели направили средства областного бюджета. В здании полностью заменены полы, отремонтированы стены и потолки, приобретена мебель. Также проведена реставрация музейных объектов и разработана сувенирная продукция", – написал глава Смоленской области.
Посетители смогут увидеть 24 работы, которые ранее находились в фондохранилище и были закрыты для просмотра.
"Приглашаю смолян и гостей города прикоснуться к великому творческому наследию", – заключил Анохин.
 
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск, Музеи
 
 
