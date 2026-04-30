16:06 30.04.2026 (обновлено: 22:14 30.04.2026)
Опрос показал, сколько жителей Армении готовы проголосовать за Пашиняна

MPG: 27% жителей Армении готовы голосовать за партию Пашиняна

Ереван. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 27% жителей Армении готовы голосовать на парламентских выборах 7 июня за партию «Гражданский договор», возглавляемую премьер-министром Николом Пашиняном.
  • Блок «Сильная Армения» (Самвел Карапетян) набирает 14,1%, блок «Армения» (Роберт Кочарян) — 8,2%, партия «Процветающая Армения» (Гагик Царукян) — 7,9%.
  • 57,5% респондентов заявили, что однозначно пойдут на выборы, еще 13,2% сказали, что скорее пойдут.
ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости. Около 27% жителей Армении готовы голосовать на парламентских выборах 7 июня за партию "Гражданский договор", возглавляемую премьер-министром страны Николом Пашиняном, свидетельствуют результаты опроса, представленного компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association.
"Отвечая на вопрос "если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, за какую партию вы бы проголосовали?", 26,7% назвали партию "Гражданский договор", блок "Сильная Армения" (предпринимателя Самвела Карапетяна. — Прим. ред.) — 14,1%, блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна. — Прим. ред.) — 8,2%. То есть они уже преодолевают тот порог, который предусмотрен для блоков", — заявил журналистам глава компании Арам Навасардян.
По его словам, за партию "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна свои голоса готовы отдать 7,9% опрошенных.
Он сообщил также, что 57,5% респондентов заявили, что однозначно пойдут на выборы, скорее пойдут 13,2%, скорее не пойдут 8,2% и однозначно не пойдут 9,9%. Затруднились ответить на этот вопрос 11,2% опрошенных.
По его словам, в телефонном опросе, проведенном в Армении 27-29 апреля, принял участие 1101 человек. Статистическая погрешность составила три процента.
В миреАрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая Армения
 
 
