В Москве открылся сезон фонтанов

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сезон фонтанов открылся в Москве, их готовили к запуску весь апрель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве традиционно открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. Промыли чаши и заполнили водой. В Москве - сотни фонтанов: сухие, полусухие, плавающие, музыкальные, светодинамические", - написал Собянин в мессенджере "Макс".

Мэр отметил, что в этом году к ним добавился новый фонтан на центральной площади "Лужников", зимой он работал как каток. Его площадь - 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днём она будет спокойной, а по вечерам посетители "Лужников" увидят впечатляющее светомузыкальное шоу.