На юге Москвы обустроят спортивный кластер для студентов РАНХиГС

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству на юге столицы удобного пешеходного маршрута и спортивного кластера для студентов РАНХиГС, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Проект был разработан по просьбе представителей учебного заведения, так как студентам и преподавателям было неудобно добираться до академии - маршрут от метро "Коломенская" проходит по транзитной дороге с плохим освещением. В рамках работ обустроим широкую дорожку с асфальтовым покрытием, вдоль которой установим новые фонари с энергоэффективными светильниками и лавочки", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что приведут в порядок небольшой сквер около дома 9 на улице Садовники - обновят покрытие дорожек и вместо протопов проложат новые, поставят парковые торшеры и скамейки для отдыха, отремонтируют действующую универсальную площадку для баскетбола и волейбола.

"На месте существующей спортивной зоны Президентской академии появится современный спорткластер. Его доминантой станет павильон с панорамным остеклением, центром которого будет корт для сквоша. По бокам от него разместятся два тренажерных зала, которые можно будет трансформировать под помещения для судей. Кроме того, в павильоне сделают раздевалки, душевые и технические помещения. На верхней части здания смонтируют медиа-экран с возможностью трансляции спортивных соревнований", - добавил он.