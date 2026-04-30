На юге Москвы обустроят спортивный кластер для студентов РАНХиГС
16:23 30.04.2026
На юге Москвы обустроят спортивный кластер для студентов РАНХиГС

© Фото : РАНХиГС
Здание РАНХиГС. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству на юге столицы удобного пешеходного маршрута и спортивного кластера для студентов РАНХиГС, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проект был разработан по просьбе представителей учебного заведения, так как студентам и преподавателям было неудобно добираться до академии - маршрут от метро "Коломенская" проходит по транзитной дороге с плохим освещением. В рамках работ обустроим широкую дорожку с асфальтовым покрытием, вдоль которой установим новые фонари с энергоэффективными светильниками и лавочки", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что приведут в порядок небольшой сквер около дома 9 на улице Садовники - обновят покрытие дорожек и вместо протопов проложат новые, поставят парковые торшеры и скамейки для отдыха, отремонтируют действующую универсальную площадку для баскетбола и волейбола.
"На месте существующей спортивной зоны Президентской академии появится современный спорткластер. Его доминантой станет павильон с панорамным остеклением, центром которого будет корт для сквоша. По бокам от него разместятся два тренажерных зала, которые можно будет трансформировать под помещения для судей. Кроме того, в павильоне сделают раздевалки, душевые и технические помещения. На верхней части здания смонтируют медиа-экран с возможностью трансляции спортивных соревнований", - добавил он.
Бирюков подчеркнул, что площадь новой хоккейной коробки составит более 1,2 тысячи квадратных метров, около нее оборудуют трибуны. В холодное время года там можно будет проводить тренировки и соревнования по зимним видам спорта, а когда тепло, использовать для игры в теннис и волейбол. Рядом организуют площадки для мини-футбола, панна-футбола и баскетбола, беговую дорожку, полосу препятствий, воркаут-зону, пространство для прыжков в длину и скалодром.
