В Москве хулиганы повесили на двери квартир трех сотрудников РКН молотки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве задержали двух злоумышленников, которые разместили на дверях квартир сотрудников Роскомнадзора молотки со следами жидкости бурого цвета.
- По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое хулиганов, в том числе подросток, разместили на дверях квартир троих сотрудников Роскомнадзора молотки со следами жидкости бурого цвета, они задержаны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«
"По данным следствия, 28 апреля 2026 года двое злоумышленников, в том числе несовершеннолетний, находясь у квартир троих сотрудников Роскомнадзора, совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета", - сказала она.
Петренко добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.