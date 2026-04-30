15:55 30.04.2026 (обновлено: 17:37 30.04.2026)
В Москве хулиганы повесили на двери квартир трех сотрудников РКН молотки

СК: хулиганов, повесивших на двери квартир сотрудников РКН молотки, задержали

© ЦОС ФСБ РоссииОдин из задержанных хулиганов, который разместил на дверях квартир троих сотрудников Роскомнадзора молотки в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве задержали двух злоумышленников, которые разместили на дверях квартир сотрудников Роскомнадзора молотки со следами жидкости бурого цвета.
  • По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое хулиганов, в том числе подросток, разместили на дверях квартир троих сотрудников Роскомнадзора молотки со следами жидкости бурого цвета, они задержаны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«
"По данным следствия, 28 апреля 2026 года двое злоумышленников, в том числе несовершеннолетний, находясь у квартир троих сотрудников Роскомнадзора, совершили хулиганство, разместив на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета", - сказала она.
Петренко добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
"В кратчайшие сроки следователями и оперативными сотрудниками ФСБ России подозреваемые установлены и задержаны. В ближайшее время они будут доставлены в подразделение Главного следственного управления СК по Москве для проведения необходимых следственных действий", - заключила она.
ПроисшествияРоссияМоскваСветлана ПетренкоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
