14:08 30.04.2026
В Москве двое мошенников хотели похитить 40 миллионов рублей у бизнесмена

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двое мошенников предложили московскому предпринимателю помощь в получении разрешения на аренду городского культурно-развлекательного комплекса за взятку в 40 миллионов рублей.
  • Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, и в ходе оперативно-разыскного мероприятия фигуранты были задержаны после передачи им почти пяти миллионов рублей.
  • В отношении мошенников возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере, оба арестованы.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое мошенников похитили 40 миллионов рублей у московского коммерсанта под предлогом помощи в получении разрешения на аренду городского культурно-развлекательного комплекса, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ.
По данным следствия, в сентябре прошлого года двое знакомых столичного предпринимателя предложили ему участвовать в коррупционной схеме: за взятку они обещали помочь в получении разрешения на аренду культурно-развлекательного комплекса, который находится в собственности Москвы. При этом злоумышленники уверяли предпринимателя о своих связях в местном правительстве и для подкупа якобы чиновника требовали 40 миллионов рублей.
Однако, как сообщает следствие, бизнесмен обратился в правоохранительные органы и рассказал о предложении. В ходе оперативно-розыскного мероприятия он передал в качестве предоплаты почти пять миллионов рублей, после чего двое фигурантов были задержаны в ресторане.
"Расследуется уголовное дело в отношении двоих участников организованной группы. Они обвиняются в... "покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказали в главке, добавив, что оба уже арестованы.
