В Москве двое мошенников хотели похитить 40 миллионов рублей у бизнесмена

Краткий пересказ от РИА ИИ Двое мошенников предложили московскому предпринимателю помощь в получении разрешения на аренду городского культурно-развлекательного комплекса за взятку в 40 миллионов рублей.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, и в ходе оперативно-разыскного мероприятия фигуранты были задержаны после передачи им почти пяти миллионов рублей.

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере, оба арестованы.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Двое мошенников похитили 40 миллионов рублей у московского коммерсанта под предлогом помощи в получении разрешения на аренду городского культурно-развлекательного комплекса, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в столичном главке СК РФ.

По данным следствия, в сентябре прошлого года двое знакомых столичного предпринимателя предложили ему участвовать в коррупционной схеме: за взятку они обещали помочь в получении разрешения на аренду культурно-развлекательного комплекса, который находится в собственности Москвы . При этом злоумышленники уверяли предпринимателя о своих связях в местном правительстве и для подкупа якобы чиновника требовали 40 миллионов рублей.

Однако, как сообщает следствие, бизнесмен обратился в правоохранительные органы и рассказал о предложении. В ходе оперативно-розыскного мероприятия он передал в качестве предоплаты почти пять миллионов рублей, после чего двое фигурантов были задержаны в ресторане.