13:31 30.04.2026 (обновлено: 13:32 30.04.2026)

Москва протянула Вашингтону руку помощи

Виктория Никифорова
"Бывают странные сближенья": телефонный разговор президентов России и США продолжался больше полутора часов. Дональд Трамп назвал его "хорошей беседой", но сделал это не от хорошей жизни.
Бросается в глаза контраст между двумя лидерами. Владимир Путин — Верховный главнокомандующий воюющей страны, армия которой постоянно движется вперед и теснит врага, добивая Киев и истощая весь альянс НАТО. Народная поддержка его огромна. Союзники со всего мира сегодня помогают России абсолютно всем, чем могут, — от обхода санкций до военных контингентов.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Нечто особенное": в США сделали заявление после разговора Путина и Трампа
Вчера, 02:33
В то же время трудно представить более одинокого политического лидера, чем президент США. Внутри страны — откровенная травля и регулярные покушения (Владимир Путин начал разговор со слов поддержки Трампу после нападения на него в вашингтонском "Хилтоне").
В отношениях с союзниками — чудовищный раздрай. Европейцы не поддержали Трампа во время атаки на Иран. Он постоянно ругается с лидерами стран-партнеров, сейчас вот получил выговор от Мерца, а ведь Германия весь послевоенный срок была опорой Соединенных Штатов в Европе. Взбунтовался и ушел в свободное плавание премьер-министр Канады — ближайшей союзницы Вашингтона.
Трамп один. Попытавшись выполнить свои предвыборные обещания, он навлек на себя гнев глобалистов, которые не остановятся ни перед чем, чтобы его устранить. Не сумев выполнить их до конца (ввязавшись в агрессию против Ирана, например), он настроил против себя и своих былых союзников в Америке.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
На Западе сделали неожиданное заявление после разговора Путина и Трампа
Вчера, 09:16
Поэтому, несмотря на то что разговор был проведен по инициативе российской стороны, нужен он был прежде всего лидеру США.
Президент Путин проинформировал американского коллегу о неостановимом продвижении российских ВС, однако подтвердил приверженность России делу мира. Лидеры стран согласились в том, что примирению сегодня мешает только Владимир Зеленский. Путин назвал удары киевской хунты по нашим городам и инфраструктуре террористическими действиями. Это объясняет неотвратимость их наказания.
Для наглядности президенту Трампу была озвучена цифра: с начала 2025 года Украине было передано больше 20 тысяч тел погибших, а Россия получила чуть больше 500. При таком соотношении потерь предсказать итог противостояния нетрудно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Трамп заявил о поражении Украины
29 апреля, 21:45
В то же время Владимир Путин сообщил о своей готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Так Россия поступает каждый год. Это нормально, это гуманно, это подчеркивает нашу цивилизованность — и при этом бойцы получают приказ реагировать на любые попытки ВСУ это перемирие нарушить. Трамп горячо поддержал эту инициативу — как и пасхальное перемирие — и напомнил об историческом значении нашей общей победы над нацизмом.
Ситуация с обреченной Украиной — это гвоздь в гроб политической карьеры Трампа. Путин элегантно показал своему визави возможность выйти из этой ловушки, сохранив лицо и репутацию. Оказаться миротворцем Трампу гораздо выгоднее, чем поддерживать людоедский, скомпрометированный в глазах всего мира режим, неудержимо идущий к своему краху.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Разговор Путина с Трампом вызвал истерику в Киеве
Вчера, 07:15
Не менее важной темой стал Иран. Опираясь на информацию из Тегерана, президент Путин объяснил коллеге, насколько опасна и бессмысленна будет для американцев наземная операция.
Российский лидер выбирает обычно вежливые формулировки. Однако, говоря попросту, наземная агрессия США приведет лишь к массовым жертвам, чудовищному удару по международной репутации Вашингтона и очередному поражению Америки. Внутри Соединенных Штатов Трампу такого не простят.
И здесь Россия также готова протянуть руку помощи: способствовать мирным переговорам США и Ирана, вести активную дипломатию, задействовав свои связи на Ближнем Востоке, помочь в урегулировании проблем с иранской ядерной программой. У нас есть давний неоценимый опыт в регионе, грех было бы им не воспользоваться.
Тепло попрощавшись, президенты договорились продолжать общение дальше. Дело Трампа — последовать добрым, спасительным советам из Москвы или нет. А линия России остается прежней — мы настроены на миротворчество во всех регионах планеты, но в случае обострения сумеем защитить всех своих друзей и добиться всех своих целей. Ну а если дипломатия не справится, то заговорят пушки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Трамп прокомментировал предложения России о помощи по Ирану
29 апреля, 21:29
 
