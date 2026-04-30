Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москву придет 20-градусное тепло
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 30.04.2026
Синоптик рассказала, когда в Москву придет 20-градусное тепло

РИА Новости: на следующей неделе в Москве ожидается очень теплая погода

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Весна в Москве
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Весна в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В начале следующей недели в Москве ожидается очень теплая погода.
  • В понедельник температура может достичь плюс 20 градусов, а во вторник и среду — подняться до плюс 22 градусов.
  • После всплеска тепла в Москве последует относительное понижение температуры.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Очень теплая погода ожидается в Москве в начале следующей недели, воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начало следующей недели обещает нам очень теплую погоду. Температура вернется к климатической норме в понедельник, а во вторник и среду она может даже быть выше климатической нормы. В понедельник мы ждем максимальную температуру около плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что во вторник и среду температура поднимется еще выше, до плюс 22 градусов.
"Нужно сказать, что это будет всплеск или волна тепла. То есть это не значит, что потом у нас температура продолжит повышаться. Далее последует относительное понижение температуры. Может быть, это будут так называемые черёмуховые холода", - добавила она.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала