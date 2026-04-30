Синоптик рассказала, когда в Москву придет 20-градусное тепло

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Очень теплая погода ожидается в Москве в начале следующей недели, воздух в столице прогреется до плюс 20 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Начало следующей недели обещает нам очень теплую погоду. Температура вернется к климатической норме в понедельник, а во вторник и среду она может даже быть выше климатической нормы. В понедельник мы ждем максимальную температуру около плюс 20 градусов", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что во вторник и среду температура поднимется еще выше, до плюс 22 градусов.
"Нужно сказать, что это будет всплеск или волна тепла. То есть это не значит, что потом у нас температура продолжит повышаться. Далее последует относительное понижение температуры. Может быть, это будут так называемые черёмуховые холода", - добавила она.